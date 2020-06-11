Сегодня, 11 июня, в соответствии с рекомендациями Министерства обороны США, Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долл. США по программе «Инициатива безопасности помощи Украине» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Указанное решение является очередным признанием со стороны США того, что Украина продолжает успешно реформировать сектор безопасности и обороны, в соответствии с целями европейской и евроатлантической интеграции и стандартами НАТО», - заявили в ведомстве.

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде, и тому подобное. Важное место в нем занимает поддержка Военно-Морских сил Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе.

Предоставляемые средства направлены на усиление боевых возможностей ВСУ для противодействия российской агрессии, сохранению жизней и здоровья украинских воинов, отстаивающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

«Министерство обороны и Вооруженные силы Украины искренне благодарны американским партнерам за последовательную поддержку процесса реформ в Украине и укрепления обороноспособности нашей страны в условиях продолжающейся российской агрессии. Реформа сектора безопасности и обороны, приближение его к стандартам НАТО и достижения максимальной совместимости с вооруженными силами стран Альянса остается одним из главных приоритетов правительства Украины», - заявили в Минобороны.