Сегодня, учитывая материалы дела и проведенные экспертизы, по согласованию с Офисом генпрокурора Сергею Стерненко сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

В связи с этим СБУ официально сообщает: «Расследование «дела Стерненко» давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства».

Действительно, как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что Иван Кузнецов и Александр Исайкул имели целью запугать и нанести телесные повреждения Стерненко. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК. Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой – наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов – проникающее колото-резаное ранение живота.

В СБУ отмечают, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона.

«Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненка считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности», - заявили в спецслужбе.

Проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве. Также сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн трансляции в сети Facebook с места происшествия.

«Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил. Также, как и ни одно расследование не может быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов. Вместе с тем напоминаем, что лицо является виновным в случае, если ее вина доказана в суде», - резюмировали в СБУ.

Напомним, 25 мая 2018 года в Одессе двое мужчин напали на Стерненко, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.

Адвокат Станислав Свириденко заявил, что прокуратура закрыла производство против мужчины, который вероятно напал Стерненко и погиб от ранений, нанесенных активистом.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него.