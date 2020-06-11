В ВР зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Регламент Рады относительно графика проведения пленарных заседаний (№ 3608), которым предлагается сократить время проведения пленарных заседаний. Текст законопроекта размещен на сайте Верховной Раде.

Его авторами являются народные депутаты, представляющие все фракции и группы, а также внефракционные депутаты, сообщает УНИАН.

Законопроектом предлагается установить, что в неделю, отведенную для пленарных заседаний, если не принято (ad hoc) иного решения Верховной Рады, пленарное заседание продолжается с 10:00 до 15:00 (в пятницу - до 16:00) с перерывом с 12:00 до 12:30. Понедельник и время после окончания пленарных заседаний отводятся для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости - проведения заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, фракций и групп.

В действующем положении установлено, что во вторник и четверг недели, отведенной для пленарных заседаний, если не принято иное решение ВР, в течение дня проводятся два заседания: утреннее - с 10:00 до 14:00 с перерывом с 12:00 до 12:30 и вечернее - с 16:00 до 18:00. В среду и пятницу проводятся только утренние заседания.

Вторая половина среды отводится для работы народных депутатов в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, фракциях. Понедельник и вторая половина пятницы отводятся для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий.

Законопроектом также предлагается установить, что ВР может принять решение об одноразовом изменении продолжительности пленарного заседания. Решение о продлении пленарного заседания после 15:00 (в пятницу - после 16:00) более чем на 15 минут принимается ВР на этом пленарном заседании до перерыва с 12:00 до 12:30. В дни проведения пленарных заседаний еженедельно в пятницу с 10:00 до 11:00 отводится время для вопросов членам Кабинета Министров (Час вопросов к правительству), с 14:00 до окончания пленарного заседания отводится время для сжатых (до трех минут) оглашения запросов и принятия решений о поддержке и направлении запросов, обсуждения ответов на запросы при участии руководителей и должностных лиц государственных органов (кроме органов судебной власти), органов местного самоуправления, которые отвечают на запросы и вопросы народных депутатов, а также для выступлений депутатов «по разным вопросам».

В начале каждого пленарного заседания Аппарат ВР подает председательствующему на пленарном заседании список народных депутатов, отсутствующих на пленарном заседании Верховной Рады.

Также планируется установить, что решение ВР по проектам законов, постановлений, других актов Верховной Рады принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня пленарного заседания до перерыва с 12:00 до 12:30 (в действующем положении - включенных в повестку дня пленарных заседаний до начала пленарного заседания).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие «будет способствовать рациональному использованию рабочего времени в пленарные недели, в частности общее время работы парламента в пленарном режиме увеличится с 18 до 19 часов в пленарную неделю».

«Проведение заседаний комитетов в пленарные недели можно будет спланировать на разные дни, что позволит народным депутатам более эффективно представлять свои законодательные инициативы на заседаниях комитетов, в состав которых они не входят», - говорится в пояснительной записке.