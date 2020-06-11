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Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко предлагал ему забыть все предыдущие конфликты и «делать что-то для страны», но он ему не верит и считает, что самая большая беда Порошенко в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины. Об этом Зеленкий заявил в интервью «Украинской правде».

У Зеленского спросили, о чем Порошенко говорил с ним в Верховной Раде несколько месяцев назад.

Президент ответил, что Порошенко много раз предлагал ему встретиться и в Раде повторил свое предложение. Зеленский поделился, что сказал Порошенко: «Окей, да».

«Мы встречались после этого... Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины.

До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто», – отметил он.

По словам Зеленского, на встрече Порошенко сказал, что хочет помогать стране: «И он (Порошенко. – Ред.) говорит: «давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны».

Президент считает, что он и его предшественник совершенно разные.

Зеленский сказал, что не поверил Порошенко: «С ним нельзя договариваться - это говорят, как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла».

На вопрос, хочет ли Зеленский, чтобы Порошенко посадили в тюрьму он ответил: «Человек должен «сидеть», если есть за что «сидеть». Вот и все. А за что «сидеть», устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд».
ForUm

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