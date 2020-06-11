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В среду, 10 июня, Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства иностранных дел, которая сделает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, а также повысит безопасность путешественников, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это предстоит встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешествующих», - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В частности, нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (отцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).

Приведение процедуры в лучших мировых стандартах позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

Инициатива МИД предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». В ближайшее время соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью. 
ForUm

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