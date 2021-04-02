Служба безопасности Украины задокументировала противоправный механизм оформления иностранных студентов в частный украинский медицинский ВУЗ. Стоимость «услуг» составляла $3000, сообщает пресс-центр ведомства.

Ежегодно его студентами становилось более 300 иностранцев.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы действовали в сговоре с чиновниками госпредприятия в сфере образования. Структура осуществляет сопровождение иностранных студентов, устраивая желающих в учебные заведения в разных регионах страны.

Оформление в медицинский вуз стоило у дельцов в среднем 3000 долларов США.

«Пакет услуг» предусматривал отсутствие обязательной подачи соответствующих документов и сдачи экзаменов.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и одного из вузов, а также получили временные доступы к документам, подтверждающим противоправное зачисление абитуриентов.

Во время следственных действий фигуранты уголовного производства пытались уничтожить документацию, которая могла быть использована в суде.

Продолжаются следственные действия.

Разоблачение противоправной деятельности осуществлялось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры Киева.