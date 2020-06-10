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В ФСБ России заявили о задержании в оккупированном Крыму пяти россиян за якобы  подготовку теракта. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт в городе Симферополе. В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан РФ. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети «Интернет» идеологию терроризма и экстремизма», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, якобы «содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины».

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России («Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению пособников задержанных для проверки их на возможную причастность к содействию указанной противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – сказано в сообщении.
ForUm

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