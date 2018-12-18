В Службе безопасности Украины подтвердили проведение следственных действий в отношении первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко в связи с появлением информации о наличии у его близких родственников российского гражданства, но заметили, что выводы делать рано.



Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает УНИАН.

«Сейчас проводятся следственные действия, и пока делать какие-то выводы рано. Когда мы завершим расследование, мы обязательно вам сообщим более подробно», - заявила Гитлянская.



Напомним, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Семочко.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.