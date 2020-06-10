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С 23 мая правоохранители составили 58 протоколов на водителей частных перевозчиков (маршрутных такси) за нарушение ими регламентов безопасности перевозок. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Мэр столицы отметил, что соблюдение норм безопасности в общественном транспорте контролирует патрульная полиция города.

«Сегодня правоохранители выборочно проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров. И штраф за нарушение может быть от 17 до 34 тысяч гривен, - сказал мэр. - За соблюдением правил в коммерческом транспорте отвечают владельцы маршруток. Контролирует соблюдение норм полиция. С 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, правоохранители составили 58 протоколов на водителей маршруток за нарушение ими регламентов безопасности», - сообщил Кличко.

Он отметил, что контролировать соблюдение правил перевозки в коммунальном наземном транспорте полиции помогает муниципальная варта.

А водители и контролеры регулярно проходят инструктаж и ежедневно – медицинский осмотр. Три раза в сутки происходит дезинфекция подвижного состава.

«Ибо, напомню, наибольшее число заражений – 34% - происходит в общественном транспорте. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками. Не садитесь в переполненную маршрутку. Лучше подождать и остаться здоровым, чем подвергать опасности», - заявил Кличко.

Напомним, количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 57 человек – до 3580.
ForUm

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