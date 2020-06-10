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Столица пока не может перейти к следующим этапам ослабления карантинных ограничений, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу отметить, что показатель количества больных 100 тысяч жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабление ограничений. Поэтому говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее - пока рано», - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что если этот критерий превысит 24 больных 100 тыс. населения, город будет вынужден вернуться к ограничениям.

«Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так», - отметил Кличко.

Напомним, количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 57 человек – до 3580.
ForUm

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