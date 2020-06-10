Народные депутаты «Слуги народа» задекларировали 1 млрд 44 млн грн наличных средств. На банковских счетах депутаты в десять раз меньше средств – 94 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ.

Такие данные отражены в декларациях народных депутатов, доступных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (раздел 12, денежные активы).

По данным КИУ, 22 нардепа «Слуги народа» задекларировали наличными более 10 млн грн, 96 депутатов имеют наличными от 2 до 9 млн грн, 28 депутатов держат наличными более 1 млн грн.

Среди ТОП-10 депутатов «слуги народа», которые задекларировали больше всего наличных средств:

1. Олег Воронько (ОВО №103) - 123 млн грн наличных средств;

2. Александр Сова (№70 в избирательном списке) - 79 млн грн;

3. Роман Мулик (№73 в избирательном списке) - 24 млн грн;

4. Александр Трухин (ОВО №40) - 21 млн грн;

5. Руслан Горбенко (№109 в избирательном списке) - 21 млн грн;

6. Остап Шипайло (№120 в избирательном списке) - 21 млн грн;

7. Давид Арахамия (председатель фракции «слуги народа») - 20 млн грн;

8. Гео Лерос (№23 в избирательном списке) - 20 млн грн;

9. Артем Культенко (№19 в избирательном списке) - 19 млн грн;

10. Дмитрий Соломчук (№33 в избирательном списке) - 17 млн грн.

Также более 10 млн грн наличными задекларировали Игорь Марчук, Александр Скичко, Сергей Ионушас, Артем Нагаевский, Иван Юнаков, Ольга Савченко, Александр Дубинский, Елена Шуляк, Александр Ткаченко (назначен министром культуры и информационной политики), Константин Касай, Павел Павлиш, Игорь Негулевский.

«Задекларированный миллиард наличности может иметь два логических объяснения. Видимо, полное недоверие депутатов монобольшинства к украинской банковской системе. Второе, возможная схема легализации черных средств. Так, народные депутаты могут декларировать значительно большие суммы для того, чтобы иметь объяснения будущим теневым поступлением», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.