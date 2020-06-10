Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) обнаружил еще один фрагмент академического плагиата в докторской диссертации юриста, бывшего заместителя главы администрации экспрезидента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода председатель Нацагентства Сергей Квит.

По его словам, комитет будет рекомендовать НАЗЯВО при рассмотрении этого вопроса привлечь этот фрагмент в предыдущее решение комитета от 12 марта о наличии плагиата в работе Портнова.

«У нас добавилось два фрагмента. Один из них мы расцениваем именно как академический плагиат – воспроизведение опубликованного текста другого автора без указания авторства. И еще один фрагмент, который мы рассматриваем не как нарушение академической добродетели, а как недостаточное академическое качество - тот самый кусок текста самого автора, обнаруженный во введении и в заключении», - сообщил Квит.

«Такая практика очень часто в этой диссертации использовалась, когда те же куски можно было встретить в разных частях диссертации», - добавил он.

НАЗЯВО предоставило сравнительную таблицу, в которой указан новый пример текстовых заимствований в работе Портнова без ссылки на источник, а именно:

на страницах 50 и 51 диссертации текстовые фрагменты, которые совпадают с текстовыми фрагментами издания Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: Учебник для вузов/Рук. авт. колл, и отв. ред. д. ю. н., проф. Б. А. Страшун. - четвертый изд., обновл. и дораб. - М.: Норма, 2007. - 896 с., На страницах 780 и 781 соответственно.

Решение рекомендовать включить новый фрагмент плагиата к рассмотрению НАЗЯВО комитет по вопросам этики Нацагентства принял 9 июня. На него, по словам Квита, был также приглашен Портнов.

«Пришли два адвоката от Андрея Портнова. Их позиция заключается в том, что мы вообще не имеем права ничего делать в отношении академической добродетели. Мы их выслушали, они отрицали все: с формальной стороны и по существу. Мы рассмотрели все свидетельства, выслушали адвокатов и приняли рекомендации в Национальное агентство – добавить к предыдущим фрагментам эти два новых фрагменты».

Ранее, в марте этого года, Комитет по вопросам этики Нацагентства обнаружил академический плагиат в докторской диссертаци Андрея Портнова. Сам Портнов тогда заявил, что решение комитета является «ошибочным и не соответствует действительности».

Комитет по вопросам этики рекомендовал Нацагентству принять решение относительно плагиата в диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук Портнова, согласно части 6 статьи 6 Закона Украины «О высшем образовании», где, в частности, указано, что «выявление академического плагиата в защищенной диссертации (научном докладе) является основанием для отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и выдаче соответствующего диплома».

Позже, в мае, тот же комитет обнаружил «наличие нарушений академической добропорядочности» в научных работах декана юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ивана Гриценко.

После этого НАЗЯВО заявил о попытках заблокировать его деятельность. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, упоминаются решение Агентства и подчиненного ему комитета по обнаруженному плагиату в научных работах Портнова и Гриценко.