В Соединенных Штатах Америки похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания в конце мая.

В Хьюстоне состоялась четырехчасовая служба. Мужчину похоронили рядом с его мамой на кладбище на окраине города Техас, сообщает Радио Свобода.

25 мая в Миннеаполисе 46-летний темнокожий мужчина Джордж Флойд умер после того, как его задержали, заковали в наручники и положили на землю лицом вниз, а полицейский прижимал его шею коленом в то время, как Флойд говорил, что не может дышать. Видео задержания вызвало протесты по всей стране.

Полицию вызвал владелец магазина, который заявил, что Флойд расплатился фальшивой банкнотой.

Через четыре дня полицейском Дереку Шовину, который задерживал Флойда, предъявлены обвинения в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Он и трое других полицейских, которые стояли рядом и не вмешивались, были уволены.

Семья Флойда и их адвокаты заявляют, что обвинение должно быть изменено на убийство первой степени и должны быть предъявлены обвинения трем другим полицейским. По данным повторного вскрытия врачей, мужчина скончался от асфиксии после того, как на его шею и спину давил полицейский.

Десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходили столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.