Укрзализныця приняла первый контейнерный поезд из Китая. Он 8 июня прибыл на станцию ​​Киев-Лиски, сообщили ForUm’у в пресс-службе общества.

Расстояние в 9 тыс. км по территориям четырех стран поезд преодолел за 15 суток. «Сегодня исторический момент – принят первый контейнерный поезд Китай - Украина. Учитывая усиление торгово-экономических отношений между нашими странами важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки – это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сообщении Китай - Украина», - отметил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

В составе поезда 31 фитинговая платформа, нагруженная 41 сорокафутовым контейнером. Этим поездом в Украину доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

До этого через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов Китай - страны Европейского Союза.

Напомним, первый контейнерный поезд в направлении Польши из Китая через территорию Украины проследовал в начале января 2020 года.