В Украине завершается регистрация еще одного продукта с историческим географическим происхождением – Мелитопольской черешни. Это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое указание и имеет право на признание в ЕС, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Заявку на регистрацию географического указания происхождения товара было подано «Ассоциацией производителей мелитопольской черешни» по результатам совместной работы Минагрополитики, Минэкономики и проекта поддержки ЕС «Поддержка развития системы географических указаний в Украине». Завершение регистрации ожидается в конце июля.

Мелитопольская черешня известна еще с 19 века, выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, а именно - в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктов. Мелитопольская черешня – товар элитного класса, плоды которой собирают вручную. Ягоды характеризуется богатым ароматом и вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислоты, а также отличными товарными свойствами.

«Географические указания в Украине» - проект, который финансируется Европейским Союзом и реализуется в течение 2017-2020 годов. Он призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленными преимущественно местом происхождения. В декабре 2019 года регистрацию получила «гуцульская овечья брынза», став первым в Украине продуктом питания с защищенным географическим обозначением происхождения.

