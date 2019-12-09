Министерство развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины 11 ноября выдало свидетельство о регистрации права на использование зарегистрированного указания происхождения товара в отношении сыра «Гуцульская овечья брынза».

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, «Гуцульская овечья брынза» - первое украинское географическое указание, которое соответствует европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.

Заявка на регистрацию географического указания была подана общественным союзом «Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров» в Минэкономики 19 декабря 2018.

«Регистрация продукта стала результатом совместной работы специалистов Минагрополитики, Минэкономики и проекта поддержки ЕС «Поддержка развития системы географических указаний в Украине» в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - отмечается в сообщении.

«Гуцульская овечья брынза» производится на летних высокогорных пастбищах (полонинах) из горного овечьего молока в соответствии с традициями, которые берут свое начало в Карпатах еще с 15 века.

Зона ее производства охватывает Закарпатье, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области. Ассоциация также будет поддерживать возвращение к традиции вызревания брынзы в деревянных бочонках, которая практически исчезла за последние десятилетия.