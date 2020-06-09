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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шутками в «Квартале» никого не хотел обидеть.

«Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то оскорблять. Даже в юморе», – сказал президент в интервью Украинской правде.

Журналист отметил, что чаще всего ему припоминают сравнение Украины с «проституткой». «Я никогда не называл Украину проституткой. Это – первое... Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с «проституткой», то за такие вещи мне стыдно. И я неправ. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. Так оно и есть. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права нами управлять», – пояснил Зеленский.

Речь идет о шутке «Квартала», которая прозвучала на фестивале в Юрмале в 2016 году, где Зеленский со сцены сказал следующее: «У нас новый уровень экономики. Этот уровень называется «попрошайничество». Если честно между нами, Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны».

Напомним, Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, «что это страшно».
  
ForUm

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