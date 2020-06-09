также в разделеМир
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 14
В мире от коронавируса умерли 406 тысяч человек 13
Для экс-полицейского, задушившего Флойда, назначили залог в $1 миллион 28
В США подростку, убиравшему улицы после протестов, подарили авто 51
Полиция применила слезоточивый газ и водометы во время протеста в Риме 23
В Нью-Йорке отменили комендантский час 23
Сергей Скрипаль с дочкой покинули Британию 44
NASA построит жилой модуль для космонавтов 61
Израиль снова закрывает школы и детсады из-за коронавируса 31
Сегодня стартовали военные учения НАТО в Балтийском море 16
В мире количество подтвержденных случаев коронавируса приближается к 7 млн 51
В Вашингтоне состоялась крупнейшая демонстрация 44
За сутки в России коронавирус выявили почти у 9 тысяч человек 26
В Албании утвердили ключевую реформу для вступления в ЕС 15
Май 2020-го оказался самым теплым в истории наблюдений 27
Польша продлила запрет на международные авиарейсы 21
В Минске состоялся первый митинг по сбору подписей в поддержку Лукашенко 27
Масштабные демонстрации против расизма докатились до Австралии 13

Стратегия национальной обороны Румынии впервые прямо говорит об «агрессивном поведении Российской Федерации» и о «гибридными действиями по милитаризации Черноморского региона», проводимых Москвой.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет румынская редакция «Радио Свобода».

Впервые после Второй мировой войны Румыния программно излагает через публичный документ отношение к России. Агрессивность Российской Федерации - это фраза, которая встречается как минимум дважды, в то время как описание сферы безопасности, несомненно, предполагает, что Россия воспринимается как враг.

Стратегия на 2020-2024 годы также указывает на «отношение и действия Российской Федерации по нарушению норм международного права», что «порождает расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО».

Также отмечается «потенциал эскалации напряженности в регионе на фоне усиления наступательной позиции и агрессивности Российской Федерации в последние годы и совершенствования гибридного приборостроения, которое она использует».

Среди 25 рисков, определенных экспертами, есть «отсутствие прозрачности, связанное с вооружением Российской Федерации, размещенным в Приднестровском сепаратистском регионе».  В более широком контексте отмечаются действия по дестабилизации на Западных Балканах и в Украине.

Как ключевой внешний риск определяется уменьшение шансов Молдовы приблизиться к ЕС и ее сближение с Россией, что может негативно повлиять на безопасность Румынии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
11
Теги