Стратегия национальной обороны Румынии впервые прямо говорит об «агрессивном поведении Российской Федерации» и о «гибридными действиями по милитаризации Черноморского региона», проводимых Москвой.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет румынская редакция «Радио Свобода».

Впервые после Второй мировой войны Румыния программно излагает через публичный документ отношение к России. Агрессивность Российской Федерации - это фраза, которая встречается как минимум дважды, в то время как описание сферы безопасности, несомненно, предполагает, что Россия воспринимается как враг.

Стратегия на 2020-2024 годы также указывает на «отношение и действия Российской Федерации по нарушению норм международного права», что «порождает расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО».

Также отмечается «потенциал эскалации напряженности в регионе на фоне усиления наступательной позиции и агрессивности Российской Федерации в последние годы и совершенствования гибридного приборостроения, которое она использует».

Среди 25 рисков, определенных экспертами, есть «отсутствие прозрачности, связанное с вооружением Российской Федерации, размещенным в Приднестровском сепаратистском регионе». В более широком контексте отмечаются действия по дестабилизации на Западных Балканах и в Украине.

Как ключевой внешний риск определяется уменьшение шансов Молдовы приблизиться к ЕС и ее сближение с Россией, что может негативно повлиять на безопасность Румынии.