Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не собиралась изначально занимать эту должность, заявляет, что ей никто не предлагал неправомерных выгод.
Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.
«Нет. Никто ничего не предлагал», - сказала Венедиктова.
Она уверена, что ей не предлагали взятку, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.
«Плюс, я резкий человек и могу резко отреагировать», - подчеркнула генпрокурор.
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