также в разделеОбщество
Организатору перестрелки в Броварах сообщили о подозрении 12
Суд отказал экс-руководству Приватбанка в иске о защите деловой репутации 12
Президент поручил пересмотреть правила работы детских лагерей 14
Президент поручил реформировать Службу внешней разведки 27
Полиция по заявлению Минздрава открыла дело из-за несостоявшейся закупки костюмов биозащиты 12
В телах членов экипажа МН17 обнаружено 29 стальных осколков 32
В Иране по делу сбитого самолета МАУ задержали 6 человек 12
Стрелявший в украинцев Пореченков снялся в российской рекламе Danone 19
Венедиктова: Холодницкий может переизбраться на второй срок 21
Аваков просит выделить 2,5 миллиарда на «карантинные» доплаты сотрудникам МВД 16
ВОЗ: Передача COVID-19 от бессимптомного больного происходит «очень редко» 11
Ткаченко: Нельзя запрещать фильмы с актерами, против которых введены санкции 27
Венедиктова: Служебное расследование выявило нарушения в работе Холодницкого 23
Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки 39
Не готовы к ослаблению карантина 7 областей и Киев 21
Минцифры планирует перевести все госуслуги в онлайн-формат за три года 15
Адвокат: В СБУ подозрение Стерненко не вручили 23
В ВСУ коронавирусом болеют 144 человека 20

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не собиралась изначально занимать эту должность, заявляет, что ей никто не предлагал неправомерных выгод.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

«Нет. Никто ничего не предлагал», - сказала Венедиктова.

Она уверена, что ей не предлагали взятку, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

«Плюс, я резкий человек и могу резко отреагировать», - подчеркнула генпрокурор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2465 грн.
12
Теги