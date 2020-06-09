Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не собиралась изначально занимать эту должность, заявляет, что ей никто не предлагал неправомерных выгод.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

«Нет. Никто ничего не предлагал», - сказала Венедиктова.

Она уверена, что ей не предлагали взятку, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

«Плюс, я резкий человек и могу резко отреагировать», - подчеркнула генпрокурор.