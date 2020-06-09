Утром 8 июня в Овручскому районе Житомирской области в результате столкновения двух автомобилей погибли трое взрослых и малолетний ребенок, сообщает пресс-служба областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Орехов-Сливочное, вблизи с. Скребеличи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi 23-летний житель Овруча, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра.

В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и 1,9-летняя девочка, жительницы Овруча.

Водитель Mitsubishi и 20-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и были доставлены в местную райбольницу.

Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В ходе первоочередных действий установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции. Поэтому о происшествии сообщено Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования. Водитель задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Продолжается установка всех обстоятельств, также проводится служебное расследование.