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За минувшие сутки у 72 жителей Киева подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них – 6 медиков, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Еще у 72 жителей Киева подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. Среди них – 6 медиков. На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет и две девочки, которым 1 и 9 лет. 25 мужчин от 21 до 71 лет и двое мальчиков в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14. Деснянском и Оболонском – по 10. В Шевченковском – 9 случаев. Берегите себя! Не пренебрегайте элементарными правилами», - отметил Кличко.

По данным СНБО, по состоянию на утро 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19, за последние сутки – 463.
ForUm

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