Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива предложил объявить в Украине неделю траура в память о убитом в США афроамериканце Джордже Флойде, а также переименовать в его честь проспект Степана Бандеры в Киеве.

«В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!!!» – написал Кива в Telegram.

Также он обращатился к митрополиту Эпифанию с требованием «канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви».

«Обращаюсь к примьер-министру Шмыгалю с требованием выделения материальной помощи в размере 10 000 000$ семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей! Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека начавшего «революцию гидности» в Соединенных Штатах Америки», - пишет Кива.

Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.

Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.