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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлит контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) до конца 2022 года.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко во время XXIII конгресса организации, который транслировался в YouTube.

«Исполком УАФ с аплодисментами проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года», — заявил Павелко.

Ранее сам 43-летний специалист сказал: «Я могу заверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело — Евро-2021».

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года.

Отборочный цикл к Евро-2020 оказался куда успешнее для его подопечных. Украинская команда выиграла группу, в которой ее соперником была сборная Португалии — действующий чемпион Европы.
ForUm

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