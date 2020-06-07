По состоянию на 7 июня в Украине коронавирусом заражены 5050 медицинских работника, за сутки было выявлено 34 новых случая.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, по его словам, за сутки коронавирус диагностировали у 29 детей. Всего с начала пандемии заболели 1 932 ребенка.

На госпитализацию за сутки было направлено 109 человек, у которых был диагностирован Covid-19, в том числе 3 детей и 13 медицинских работников.

По состоянию на 7 июня в Украине выявлено 26 999 случаев заражения коронавирусом. Умерли 788 пациентов, выздоровели 12 054 человека.