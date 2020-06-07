также в разделеСпорт
ФК «Карпаты» уходит на карантин из-за вспышки COVID-19 118
В украинском футбольном клубе выявили вспышку коронавируса 67
Определено место проведения финала следующего розыгрыша Кубка Украины 118
В МОК допускают, что Олимпиада-2021 в Токио не состоится 67
Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесли на 2022 год 137
Объявлены новые даты чемпионата мира по легкой атлетике 191
Уимблдон отменили из-за пандемии коронавируса 213
Названа новая дата проведения летней Олимпиады 226
МОК официально перенес Олимпиаду-2020 273
УЕФА перенес Евро-2020 на 2021 271
УЕФА готов радикально изменить Лигу чемпионов и Лигу Европы 290
УЕФА отложил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы 277
СМИ: Из-за коронавируса УЕФА перенесет Евро-2020 289
Украинcкие биатлонисты повторили лучшее выступление на Кубке мира 291
Украинка завоевала «золото» на Кубке мира по фристайлу 317
Сборная Украины выиграла «золото» чемпионата Европы по биатлону 346
Пидгрушная завоевала «серебро» в суперспринте на ЧЕ по биатлону 328
Форварда «Динамо» дисквалифицировали на год 338

Решающие матчи розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, могут пройти в столице Португалии Лиссабоне, пишет Bild.

По информации немецкого издания, четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов могут быть сыграны с 8 по 29 августа.

Источник издания рассказал, что главным конкурентом Лиссабона в борьбе за право принять матчи турнира был немецкий Франкфурт.

Однако выбор был сделан в пользу Лиссабона, чтобы обеспечить равные условия для участников, поскольку местные команды уже выбыли из турнира.

Также отмечается, что стадионы в городе больше соответствуют требованиям УЕФА, а эпидемиологическая обстановка в Лиссабоне более благоприятна.

Ранее УЕФА официально объявил, что рабочая группа по календарю оценивает два сценария продолжения нынешнего сезона еврокубков. Один предусматривает параллельное проведение с национальными соревнованиями, другой — окончание внутренних турниров, а затем возобновление еврокубков в августе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
15
Теги