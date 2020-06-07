Решающие матчи розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, могут пройти в столице Португалии Лиссабоне, пишет Bild.

По информации немецкого издания, четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов могут быть сыграны с 8 по 29 августа.

Источник издания рассказал, что главным конкурентом Лиссабона в борьбе за право принять матчи турнира был немецкий Франкфурт.

Однако выбор был сделан в пользу Лиссабона, чтобы обеспечить равные условия для участников, поскольку местные команды уже выбыли из турнира.

Также отмечается, что стадионы в городе больше соответствуют требованиям УЕФА, а эпидемиологическая обстановка в Лиссабоне более благоприятна.

Ранее УЕФА официально объявил, что рабочая группа по календарю оценивает два сценария продолжения нынешнего сезона еврокубков. Один предусматривает параллельное проведение с национальными соревнованиями, другой — окончание внутренних турниров, а затем возобновление еврокубков в августе.