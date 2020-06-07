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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с христианским праздником Святой Троицы. Текст поздравления появился в пресс-службе главы государства в воскресенье утром, 7 июня.

«Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем ​​Святой Троицы.

Каждый отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украшает дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то отмечает память родных, которых уже нет.

И что бы кто не делал в этот светлый день, верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-либо зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше», - цитирует пресс-служба президента.

Напомним, день Святой Троицы в 2020 году выпал на воскресенье, 7 июня. Троица - один из двенадцати главных православных праздников. Его еще называют днем сошествия Святого Духа. На Троицу в Киево-Печерской лавре верующие могут посетить 6 праздничных Литургий.
ForUm

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