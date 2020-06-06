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В воскресенье, 7 июня, православные отмечают Троицу – Пятидесятницу.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится шесть Божественных литургий.

06.00 - Крестовоздвиженский храм (Полунощница).
06.30 - Крестовоздвиженский храм (Литургия).
07.00 - Трапезный храм (Литургия).
08.00 - Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (Литургия).
08.30 - Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» (Литургия).
08.30 - Площадь перед Успенским собором (Литургия).
09.40 - Храм преподобного Сергия Радонежского (Литургия).
17.00 - Трапезный храм (Утреня).   

День Святой Троицы - один из двунадесятых праздников в Православии. Его также называют Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа. 

В праздник Пятидесятницы Церковь вспоминает сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. Название Пятидесятницы этот праздник получил потому, что это событие произошло на пятидесятый день после Воскресения Христова.
Праздник  Пятидесятницы - двойное торжество. Первый день Пятидесятницы Церковь посвящает во славу Пресвятой Троицы, а второй - во славу Пресвятого Духа. Празднование Святому Духу начинается вечерним Богослужением в воскресенье. 

Сошествие Святого Духа на учеников Христа произошло через десять дней после Вознесения Христова, когда на горе Елеонской Он во плоти вознесся на небо. В день Пятидесятницы Апостолы и Богородица находились в Сионской горнице в Иерусалиме - той самой комнате, где совершилась Тайная Вечеря. Именно там, как описано в Новом Завете, и произошло Сошествие Святого Духа на учеников Христа. После сошествия Святого Духа апостолы стали пророками и смогли нести Божье Слово в мир на разных языках.

На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых Литургий в году. Верующие приносят полевые травы, ветки и цветы, а пол устилают свежескошенной травой.
ForUm

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