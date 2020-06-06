также в разделеМир
Май 2020-го оказался самым теплым в истории наблюдений 16
В Минске состоялся первый митинг по сбору подписей в поддержку Лукашенко 22
Масштабные демонстрации против расизма докатились до Австралии 12
В России за сутки от коронавируса умерли почти 200 человек 13
Джо Байден официально выдвигается в президенты США 27
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании людей 23
Торжества по высадке союзников в Нормандии впервые за 75 лет пройдут без ветеранов 22
Выбраны первые туристы, которые полетят в космос на Crew Dragon 21
Генпрокурор США: В акции протеста вмешиваются иностранные силы 172
ЕС решил продлить запрет на въезд иностранцев 34
В мире подтверждено более 6,7 миллиона случаев COVID-19 22
Польша пока не собирается открывать границы 29
В США подготовили новые санкции против «Северного потока-2» 31
Лукашенко уже назначил новое правительство Беларуси 20
Лукашенко распустил правительство 33
Вторая страна Европы объявила о победе над COVID-19 51
В России из-за утечки топлива в Норильске – катастрофа федерального значения 107
В Польше назначили новую дату президентских выборов 15

Польша продлила запрет на международные авиарейсы, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 16 июня.

Об этом сообщает Onet.

«В связи с эпидемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. В соответствии с запланированным снятием ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020», — говорится в распоряжении Совета министров, опубликованном в пятницу, 5 июня.

Напомним, с 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки. Сейчас восстановлено сообщение с использованием 8 аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.

Пассажиры должны соблюдать правила санитарной безопасности, в частности, им измеряют температуру, а также нужно носить защитные маски.

Также правительство Польши с 30 мая отменило ряд ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности отменено ношение масок на улице и открыто учреждения культуры.

Напомним, Польша пока не собирается открывать границы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
14
Теги