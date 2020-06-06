Польша продлила запрет на международные авиарейсы, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 16 июня.

Об этом сообщает Onet.

«В связи с эпидемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. В соответствии с запланированным снятием ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020», — говорится в распоряжении Совета министров, опубликованном в пятницу, 5 июня.

Напомним, с 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки. Сейчас восстановлено сообщение с использованием 8 аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.

Пассажиры должны соблюдать правила санитарной безопасности, в частности, им измеряют температуру, а также нужно носить защитные маски.

Также правительство Польши с 30 мая отменило ряд ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности отменено ношение масок на улице и открыто учреждения культуры.

Напомним, Польша пока не собирается открывать границы.