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Правительство Польши пока не намерено открывать государственные границы. Об этом заявил председатель Совета министров страны Михал Дворчик, сообщает 112 Украина со ссылкой на Gazeta Prawna.

Глава Совета отметил, что правительство страны анализирует динамику заболеваний коронавирусом внутри страны и в соседних странах.

«Мы анализируем ситуацию во время встреч правительственного штаба по кризисному реагированию, которые происходят раз в несколько дней. Когда мы убедимся, что такое решение (открытие границ. - Ред.) безопасное, мы его примем», - сказал Дворчик.

Также он отметил, что пандемия коронавируса изменила Европу и весь мир, и страны еще некоторое время будут сталкиваться с ограничениями и осложнениями.
ForUm

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