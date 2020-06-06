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Православные в субботу будут поминать умерших 66

Полицейские разоблачили двух воров, которые в течение недели грабили складское помещение Покровского храма с. Залужье Мукачевского района Закарпатской области. 

Фото: Нацполиция

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Нацполиции, с дверей склада злоумышленники сорвали замок и похищали листы меди, снятые с куполов. 

К складскому помещению правоохранителей вызвал 67-летний местный житель, председатель церковной десятки. Работники криминальной полиции оперативно установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались ранее судимые жители Залужья в возрасте 43 и 38 лет. Семь раз они похищали со склада цветной металл. Часть краденого им удалось продать. Часть, обнаруженная в доме одного из воров, полицейскими изъята.

По факту кражи открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
ForUm

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