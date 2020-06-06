По состоянию на субботу, 6 мая, коронавирус в Вооруженных силах Украины подтвержден у 135 человек.
Об этом заявили в командовании Медицинских сил.
За прошедшие сутки Covid-19 в ВСУ заболели четверо человек.
Также отмечается, что за период пандемии выздоровели 142 военнослужащих. Четыре случая оказались летальными.
На изоляции находятся 626 бойцов.
Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили в 26 514 человек, из них 777 умерли от осложнений, а 11 812 — выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 549 новых случаев заражения, 440 пациентов выздоровели, а 15 — умерли.
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