также в разделеПроисшествия
От коронавируса умер 34-летний черкасский священник 13
Двое военнослужащих ООС получили ранения на Донбассе 12
В Кропивницком в колонии умер заключенный с СOVID-19 20
На Запорожье поезд протаранил легковушку, есть погибшие 24
На Одесчине браконьер на авто наехал на пограничника 17
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 21
Оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции 11
В Кременчуге мужчина облил бензином и поджег бывшую жену 31
На Львовщине глава сельсовета разбил нос и сломал руку бывшему солдату 21
С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, около 500 – ранены 57
ООС: Боевики совершили 4 обстрела за сутки 10
За пять месяцев на Донбассе погибли 33 военнослужащих 15
На Днепропетровщине пьяный мужчина подстрелил подростка 17
В Украине растет смертность от коронавируса 91
Со складов Госрезерва украли 2700 вагонов зерна 315
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный 12
Украинскую журналистку избили на акции протеста в США 51
На Прикарпатье произошло второе за сутки землетрясение 21

По состоянию на субботу, 6 мая, коронавирус в Вооруженных силах Украины подтвержден у 135 человек.

Об этом заявили в командовании Медицинских сил.

За прошедшие сутки Covid-19 в ВСУ заболели четверо человек.

Также отмечается, что за период пандемии выздоровели 142 военнослужащих. Четыре случая оказались летальными.

На изоляции находятся 626 бойцов.

Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили в 26 514 человек, из них 777 умерли от осложнений, а 11 812 — выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 549 новых случаев заражения, 440 пациентов выздоровели, а 15 — умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги