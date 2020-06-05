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Полиция Киева задержала на улице Грушевского 8 молодых людей, «которые пытались помешать проведению акции».

Как сообщает пресс-служба МВД, у них изъяли газовые баллончики, складные ножи. Сейчас полиция выясняет их личности и мотивы противоправного поведения.

Сегодня возле Кабинета Министров Украины представители одной из общественных организаций анонсировали проведение мероприятий с массовым участием граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности.

«С целью обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские проводили превентивные меры по подозрительным и агрессивно настроенным лицам, которые не являются участниками этой общественной организации. У таких лиц работники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и ножи. А восемь агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению мероприятий, задержали», - говорится в сообщении.

Сейчас с ними общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения. После проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, сегодня под Верховной Радой проходил митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участники акции за отставку Авкова файерами подожгли «милицейский бобик».

Активисты привезли автомобиль под здание парламента и забросали его файерами. На таких авто ездила милиция в 90-х.
ForUm

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