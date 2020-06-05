Мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал чушью слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса, чтобы продавать вакцину под видом микрочипов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Business Insider.

«Я никогда не был никоим образом связан с микрочипированием. Крайне трудно отрицать это, потому что звучит оно очень глупо», - заявил Гейтс, комментируя конспирологические теории.

Он также отметил, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей».

Миллиардер отметил, что когда в конце появится вакцина, то нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы 80% населения были вакцинированы. Однако в случае массовой веры в то, что это афера или что вакцины вредны, люди будут бояться вакцинации, и «болезнь продолжит убивать».

Как известно, Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине миллиардера и бывшего главы Microsoft, который якобы планирует нажиться на вакцине.

Как известно, фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса.

По данным Worldometer, в мире число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 702 835, из них 393 224 - летальных, выздоровели 3 252 376 человек.