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Во фракции «Слуга народа» есть депутаты, которые считают, что вакцинация против COVID-19 - это «чипизация», и коронавируса не существует.

Об этом в комментарии журналистам заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция «СН»), передает УНИАН.

Он отметил, что «далеко не все» народные депутаты вакцинировались против коронавирусной болезни.

«Я вакцинирован. Сознательные люди все вакцинированы. Но, вы знаете, что у нас во фракции есть люди, которые считают, что это «чипизация», что вируса не существует», - сказал Радуцкий.

Он напомнил, что на этой неделе планируется рассмотрение проекта постановления (№6154) об ограничении допуска в здание парламента, в частности предусматривается, что народные депутаты, журналисты и другие лица могут зайти в ВР только при наличии документов о вакцинации, справок с отрицательным тестом или о выздоровлении после COVID-19.

По словам председателя комитета, предусмотрено, что это постановление вступит в силу с отсрочкой по техническим причинам. Документ начнет действовать не позднее 15 ноября. Поэтому на следующей пленарной неделе (с 2 по 5 ноября) эти ограничения в парламенте не буду действовать.

Радуцкий объяснил, что отсрочка связана с отсутствием в настоящее время технических возможностей для проверки ковид-сертификатов. По его словам, чтобы не создавались очереди у здания парламента, «потому что на улице уже не лето», была предусмотрена отсрочка введения этого постановления в действие после его принятия.
ForUm

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