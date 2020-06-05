В Мелитопольском районе Запорожской области в результате ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель легковушки, сообщает пресс-служба областной полиции.

5 июня в 6:30 на железнодорожном переезде вблизи села Обильное Мелитопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

В ходе осмотра места происшествия правоохранителями установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ», житель Мелитопольского района 1979 года рождения, въехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под управлением машиниста, жителя города Днипро 1989 года рождения. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.