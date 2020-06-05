Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты, депутата местного совета», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №3354 проголодали 329 народных депутатов.

Законом предусмотрено увеличить размер существующих санкций за ненадлежащее реагирование на депутатские запросы и депутатские обращения и за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты и усилена ответственность за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации.

Соответствующие изменения внесены в статью 18819 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми повышаются санкции за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение (от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан), за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос (с 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан) и за невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создания препятствий в их работе под при осуществлении ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом, (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Законом также внесены изменения в статью 351 Уголовного кодекса Украины, которыми увеличены размеры штрафов за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации (от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан ) и за невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Верховной Рады Украины, временных следственных комиссий Верховной Рады или специальной временной следственной комиссии ВР, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации (от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).