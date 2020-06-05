Принятие Сенатом США законопроекта о новых санкциях против компаний, которые принимают участие в сооружении газопровода «Северный поток-2», сделает невозможным завершение его строительства, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Сенаторы США Тед Круз, Джин Шагин, Рон Джонсон, Джон Баррассо и Том Коттон подали новый санкционный законопроект «Об уточнении закона «О защите европейской энергетической безопасности». Разработанный представителями Республиканской и Демократической партий документ сделает невозможным завершение строительства газопровода «Северный поток-2», – говорится в сообщении.

В НАК отметили, что этот законопроект является продолжением принятого в прошлом году в контексте годового оборонного бюджета США Закона «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA - the Protecting Europe's Energy Security Act), которым были введены санкции, направленные против использования судов для глубоководной укладки трубопроводов с целью строительства «Северного потока-2».

«Нафтогаз выражает благодарность сенаторам и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году способствовали принятию PEESA, а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона», – подчеркнули в компании.

По данным НАК, как и в процессе принятия PEESA в 2019 году, Нафтогаз смог предоставить представителям Конгресса и ключевым лицам в Администрации президента Трампа важную информацию о способности России завершить «Северный поток-2», в частности в отношении российских трубоукладочных судов «Академик Черский» и «Фортуна».

Отмечается, что законопроектом предлагается ввести санкции против компаний, вовлеченных в любые трубоукладочные работы, которые определяются как «активности, способствующие трубоукладке, включая подготовку площадки, обустройство траншеи, исследование дна, размещение щебня, сгибание, сварка, покрытие, опускание труб и засыпание траншеи». А также против компаний, предоставляющих услуги по анализу страховых рисков, страхованию и перестрахованию трубоукладочных судов. Компаний, предоставляющих услуги или способствующих технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования, их дооснащение или швартовку. А также компаний, предоставляющих услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода «Северный поток-2» или связан с ней.

«Безотлагательное принятие законопроекта «Об уточнении закона «О защите европейской энергетической безопасности» может окончательно остановить реализацию опасного для Европы проекта «Северный поток-2». Нафтогаз будет продолжать разъяснительную кампанию в Соединенных Штатах и ​​странах ЕС, имея целью защиту украинских, европейских и трансатлантических интересов в сфере безопасности», – сказано в сообщении.

Напомним, в Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против компаний, которые принимают участие в сооружении газопровода «Северный поток-2».

Газопровод должен был быть достроен к концу 2019 года. В декабре прошлого года в США приняли оборонный бюджет, один из разделов которого предусматривает санкции против компаний, которые укладывают трубы для «Северного потока-2» по дну Балтийского моря. После этого компания Allseas, которая занималась сооружением газопровода, отказалась продолжать работы.