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В монастыре святых равноапостольных Константина и Елены Украинской Православной Церкви  села Константиновка Витовского района Николаевской области отметили 115-летний юбилей главного храма.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Николаевской епархии, 3 июня, в день престольного праздника мужского монастыря Константина и Елены митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил Божественную литургию и крестный ход. 

В этом году исполнилось 115 лет главному храму монастыря – церкви святых равноапостольных Константина и Елены. В 1905 году она была построена на деньги, собранные прихожанами. В годы советской власти церковь была действующей, устояла она и в период Второй мировой, однако была повреждена ее колокольня. Сейчас проводятся ремонтно-реставрационные работы по обновлению храма.

В 1998 году Священный Синод УПЦ принял решение о создании на основании Свято-Константино-Еленинского прихода мужского монастыря.
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