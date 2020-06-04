Национальный совет по телерадиовещанию принял решение о назначении внеплановой проверки ООО «Телеканал «Прямой», г. Киев. Основанием стали ненормативные высказывания ведущего программы «Эхо Украины» Матвея Ганапольского, прозвучавшие в эфире канала 1, 2 и 3 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

Программа «Эхо Украины» транслировалась во время, доступное для просмотра детьми. В это время ведущий Матвей Ганапольский позволил себе высказывания ненормативной (обсценной) лексики. С точки зрения стандартов журналистской этики такие высказывания со стороны ведущего программы недопустимы.

Проверка регуляторного органа состоится после завершения карантина.

Как сообщил бывший член Нацсовета Сергей Костинский, Ганапольский в эфире употреблял слова «срака» и «говно».