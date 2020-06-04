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Президент Украины Владимир Зеленский считает нормальной кандидатуру новоназначенного министра культуры Украины Александра Ткаченко.

«Он опытный человек, мы с ним работали много лет. Он в этой сфере всю свою жизнь», - сказал он журналистам в четверг в Хмельницкой области, передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о владении Ткаченко акциями Одесской киностудии, Зеленский сказал, что этот вопрос нужно задавать самому новоиспеченному министру.

«Я приезжал на Одесскую киностудию, чтобы посмотреть, что там происходит. Я не увидел ни одного строителя или застройщика, который бы построил какой-то дом или распилил землю Одесской киностудии. Поэтому очень бы хотелось, чтобы на территории Одесской киностудии не продавали и в будущем квартиры. Я знаю, что пока ему очень сложно найти инвестиции в Одесскую киностудию, а их нужно найти. Тогда можно построить современную киностудию, оставив при этом важные вещи, память, историю. Там есть музей кинематографии. То есть все в руках пана Ткаченко», - отметил он.

Сам Ткаченко во время обсуждения своей кандидатуры в четверг в Верховной Раде сказал, что продаст свои акции Одесской киностудии, чтобы не было никакого конфликта интересов.

Верховная Рада 4 июня поддержала назначение Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики.  
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