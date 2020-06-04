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Наряды Национальной гвардии усиливают охрану прибрежных зон и зон отдыха вблизи Азовского моря, сообщает пресс-служба НГУ.

«С целью профилактики тяжких и особо тяжких преступлений, поддержание общественного порядка, а также соблюдения гражданами карантинных ограничений, пляжи и зоны отдыха, которые расположенные на побережье Азовского моря, полицейские патрули были усилены гвардейскими нарядами 12 бригады оперативного назначения. В частности, в Мариуполе и в курортных населенных пунктах Донецкой области: Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта», – говорится в сообщении.

«С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали пункты питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулем Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией», - отметил заместитель командира воинской части 3057 подполковник Сергей Загреба.

Патрулирование побережья Азовского моря будет продлится до окончания курортного сезона. Следует также напомнить гражданам, посещающим водоемы, за нарушение карантинных ограничений, в зависимости от дальнейших последствий, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
ForUm

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