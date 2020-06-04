В Национальной полиции Украины подтверждают проведение обысков в Национальном университете имени Тараса Шевченко в Киеве.
«Обыски проводят следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - ред.)», - сообщила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.
Подробностей она не привела, сославшись на то, что следственные действия продолжаются. Больше информации в полиции обещают предоставить после их завершения.
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