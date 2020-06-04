Президент Владимир Зеленский уже неоднократно говорил, что любит бегать по утрам. Причем делает это и в отпуске, и в рабочих командировках.

Так, гарант совершил утреннюю пробежку в компании трех охранников в Хмельницком, пишет Украинская правда.

Зеленский начал в 7:15 и бегал 48 минут. За это время он преодолел 8,25 км и сжег 740 ккал. «Я очень люблю бег, проветривается мозг», - признался президент, растягиваясь после пробежки.

«Даже больше плавание люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть. Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное - не убивать себя», - отметил Зеленский.

Председатель ОП Андрей Ермак тоже бегал с шефом, но вышел позже и немного отстал от него. Поэтому Зеленский прибежал первым.

Также он рассказал, что любит есть на завтрак.

«Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть», - поделился президент.

«Вообще самый вкусный завтрак, правда, запрещен всевозможными диетами... Иногда мы с женой его очень любим. Это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что чай и кофе с сахаром уже не пьешь. А чай с лимоном без сахара невкусный. Кофе пью без сахара. Я вообще давно все пью без сахара», - признался гарант.

«Мы очень сильно полнели (от сахара, - ред.), и на сердце нагрузки. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром», - сказал Зеленский.

Напомним, несмотря на действующий запрет приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов, президент Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.