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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении одному из бывших заместителей начальника ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, экс-правоохранитель подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 3 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что в 2018 году находясь на руководящей должности, чиновник вступил в сговор со своим подчиненным и работниками двух предприятий. Правоохранители перечисляли бюджетные средства для проведения работ по сервисному обслуживанию и ремонту служебных автомобилей, которые не выполнялись, чем совершили растрату бюджетных средств на сумму свыше 1 млн 97 тыс. грн.

Напомним, в ходе предварительного расследования данного уголовного производства, 2 июня 2020 следователи ГБР сообщили о подозрении одному из начальников отделения ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Винницкой области ДВБ Нацполиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
ForUm

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