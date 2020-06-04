Участник боевых действий в зоне проведения АТО, херсонец Александр Павловский, находясь в Эстонии, упал с высоты и оказался прикованным к постели из-за травмы спины, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Его мать обратилась за помощью к областной государственной администрации с просьбой вернуть сына в Украину.

«Руководство области оперативно отреагировало на обращение. Присоединились и неравнодушные земляки. Чтобы транспортировать Александра на родину, собрали даже больше нужной суммы - более 71 тыс. грн», - отметили в ОГА.

Сейчас Павловский нуждается в специализированной помощи, которую получает в Республиканском центре лечения и реабилитации последствий нейротравм в Ривном.

В Эстонию реанимационный автомобиль выехал 28 мая, а уже 30 мая мужчину привезли в госпиталь.

Усилия руководства Херсонщины отметили в посольстве Украины в Эстонской Республике. Посол Марьяна Беца выразила благодарность председателю облгосадминистрации Юрию Гусеву и всем, кто присоединился к доброму делу.