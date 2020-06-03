Разлив 20 тысяч тонн дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске целесообразно признать чрезвычайной ситуацией федерального характера, заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в среду на совещании по ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае. Об этом сообщает Интерфакс.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошла разгерметизация резервуара и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате чего загорелся ехавший по дороге автомобиль. Всего предположительно разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 кв. метров.

В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС межмуниципального уровня. По официальным данным, в воду и почву попало 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор выявил, что дизтопливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Экологи «Гринпис» сообщали во вторник, что авария на ТЭЦ в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам авария произошла 30 лет назад у берегов Аляски (авария танкера Exxon Valdez).

Меры с двухдневной задержкой

Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание по ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае. Губернатор Александр Усс доложил ему, что власти региона отреагировали на эту ситуацию только 31 мая, хотя произошло оно за два дня до этого.