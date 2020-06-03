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Кабинет Министров Украины разрешил богослужения в храмах, а также под открытым небом, при условии соблюдения дистанции между верующими минимум в 1,5 метра.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Институт религиозной свободы, изменения в правительственном постановлении от № 392 от 20 мая предусматривают введение следующего этапа ослабления карантина, который начнется 5 июня.

Правительство разрешило проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на пять квадратных метров, что по факту равно  расстоянию в 1,5 метра между верующими.

Постановление Кабмина предусматривает также разрешение на проведение религиозных мероприятий под открытым небом, на которые также будет распространяться требование о соблюдении физической дистанции между присутствующими в 1,5 метра.

Кроме этого, лицам старше 60 лет разрешается не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Таким образом, Кабинет Министров учел основные предложения Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которые были предложены при встрече членов ВСЦиРО с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 2 июня.
ForUm

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