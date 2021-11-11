также в разделеЭкономика
НБУ назвал причины замедления инфляции в Украине 14
Кабмин поручил Минагрополитики создать орган для возобновления регистрации тракторов в Украине 44
Кабмин возобновляет работу «Энергетической компании Украины» 33
Укрзализныця с 2022 передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn 32
Убытки от экологических преступлений в Украине превышают 400 миллионов 21
«Нафтогаз» попросил ФРГ привлечь его к сертификации «Северного потока 2» 19
Кулеба: Россия может не ждать политических уступок ради дешевого газа 318
ЕБРР выделил Украине средства на погашение долгов за зеленую энергию 77
"Укрнафта" пытается отсудить у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа 39
Украинцы определились с банками, которым готовы доверить свои деньги 120
"Укрнафта" пытается отсудить у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа 120
С 1 декабря в Украине пересчитают максимальную и минимальную пенсии 99
Эксперт: Население Украины не столкнется с дефицитом электроэнергии 73
Стало известно, когда ПриватБанк остановит проведение транзакций и работу банкоматов 47
Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси 32
Минэнерго: Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед 21
Украина заключила контракты на поставки угля в Польше, США и ЮАР 33
Шмыгаль: Кабмин вдвое снизил цену на газ для почти 600 тысяч клиентов ПОН 18

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Министерству по делам ветеранов 12,5 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим в антитеррористической операции лицам.

Как сообщается на правительственном портале, из этой суммы предусмотрено оказать помощь членам семей 4 погибших и 14 лицам, получившим инвалидность при участии в антитеррористической операции. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

С начала года правительство направило на оказание помощи пострадавшим в антитеррористической операции гражданам более 112 млн гривен.

Справка:

Выплата осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29.04.2016 № 336 согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» о назначении и выплате единовременной денежной помощи некоторым категориям лиц в случае их гибели или инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в антитеррористической операции, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Единовременная помощь в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: І группа – 400, ІІ группа – 300, ІІІ – группа 250 прожиточных минимумов. При гибели (смерти) помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели (смерти). По состоянию на 1 января 2021 прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6701 грн.
8
Теги