Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Министерству по делам ветеранов 12,5 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим в антитеррористической операции лицам.

Как сообщается на правительственном портале, из этой суммы предусмотрено оказать помощь членам семей 4 погибших и 14 лицам, получившим инвалидность при участии в антитеррористической операции. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

С начала года правительство направило на оказание помощи пострадавшим в антитеррористической операции гражданам более 112 млн гривен.

Справка:

Выплата осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29.04.2016 № 336 согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» о назначении и выплате единовременной денежной помощи некоторым категориям лиц в случае их гибели или инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в антитеррористической операции, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Единовременная помощь в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: І группа – 400, ІІ группа – 300, ІІІ – группа 250 прожиточных минимумов. При гибели (смерти) помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели (смерти). По состоянию на 1 января 2021 прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 гривен.