Министерство образования и науки начало дисциплинарное производство в отношении своего сотрудника, задержанного на получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба МОН.

«Министерство образования и науки Украины получило сообщение от Киевской местной прокуратуры №6 относительно осуществления ею процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды сотрудником МОН. Министерство сотрудничает со следствием, осуществляет все необходимые мероприятия и способствует проведению расследования. Окончательное решение по этому делу будут принимать правоохранительные органы и суд», – говорится в сообщении.

Министерство начало дисциплинарное производство в отношении задержанного работника.

«МОН системно проводит разъяснительную работу по предупреждению, выявлению и противодействию коррупции. Все сотрудники ознакомлены со специальными ограничениями, требованиями и запретами при прохождении государственной службы, установленные ЗУ «О государственной службе» и «О предотвращении коррупции», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, 2 июня в Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Директората науки Министерства образования и науки Украины на получении «откатов» за принятие решений по финансированию научно-исследовательских конструкторских работ, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса.