В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Директората науки Министерства образования и науки Украины на получении «откатов» за принятие решений по финансированию научно-исследовательских конструкторских работ, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 10% от суммы, выделенной на государственный оборонный заказ в интересах Министерства обороны Украины. Разработка касалась военных защитных технологий.

Правоохранители задержали чиновника в Шевченковском районе столицы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении 5000 долларов и 165 000 гривен от директора одного из оборонно-промышленных предприятий Киевской области.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложение, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимается решение об избрании чиновнику меры пресечения. Задержание проводилось под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.